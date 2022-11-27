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Приметы и советы

Юрист Соловьев раскрыл схему, при которой человек может отдать мошенникам все

Юлия Курганова
Общество
Юрист Соловьев раскрыл схему, при которой человек может отдать мошенникам все
Фото: depositphotos

Телефонные мошенники постоянно придумают все более изощренные способы нажиться на россиянах. Чем могут быть опасны новые схемы и как не стать обманутым, сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он рассказал, что для начала идет известная схема у мошенников — представиться сотрудником правоохранительных органов и даже прислать документ, который это подтверждает. Если человек поверил, то мошенник уже не «слезет с ушей» жертвы и доведет ее до разорения.

— Предупредив о полной секретности миссии, мошенники сначала заставляют перевести все деньги на безопасный счет, потом взять зеркальный банковский кредит, чтобы «настоящий не повис» на жертве. Ну а затем уже принимаются и за его жилье — все тем же путем взятия кредита, но уже под залог жилья, — пояснил юрист.

Соловьев рекомендовал не вступать в телефонные разговоры с подозрительными личностями и помнить, что сотрудники полиции никогда не позвонят по телефону для обсуждения подобных вопросов, а встретятся лично, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт по кибербезопасности Алексей Потехин рассказал, как не попасться на уловки мошенников при онлайн-шопинге и не потерять денежные средства. Он посоветовал завести отдельную банковскую карту, чтобы оплачивать интернет-покупки.

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