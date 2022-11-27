«Будет означать капитуляцию перед Россией»: насколько вероятен распад НАТО

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В самое ближайшее время не стоит ожидать раскола НАТО или выхода из альянса его главного выгодоприобретателя — США. В данный момент альянс для Америки довольно важен, несмотря на смещение интересов в сторону азиатского региона. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По его мнению, в ближайшем будущем роспуска НАТО не произойдет.

— Если НАТО распадется, это будет означать капитуляцию перед Россией. Россия все время выдвигала требование, чтобы НАТО не продвигалось на восток и не принимало в свой состав определенные страны (прежде всего, Грузию и Украину). В ответ недавно генсек НАТО Столтенберг снова сказал, что двери открыты для всех, в том числе для Украины, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, если в отношениях США и Китая произойдет обострение (это возможно даже в течение ближайших 10 лет), американцы могут посчитать, что для них НАТО — бесполезный груз. Подобные примеры в истории известны: например, в Азии в XX веке существовал блок СЕАТО, фактически аналогичный НАТО, уточнил политолог.

Гипотетическое прекращение американского членства в НАТО означало бы конец украинского конфликта, отметил Светов.

— Выход Америки из НАТО означал бы прекращение конфликта на Украине. Без США европейские страны в эту историю бы не влезали с таким остервенением, — уверен специалист.

По словам эксперта, геостратегические интересы США меняются. Америка не забывает про Европу, но перемещается в азиатско-тихоокеанский регион, подчеркнул Светов.

Тем не менее пока что НАТО остается важным инструментом для Соединенных Штатов, уверен собеседник «ВМ».

— Давайте вспомним: Обама подписывал торговые соглашения, в которые приглашали всех, кроме Китая. Трамп счел их невыгодными, и они были разорваны. После этого Байден создал AUKUS — объединение США, Австралии и Великобритании. Сейчас провозглашено, что к этому союзу подключать Новую Зеландию и Канаду, при этом говорят о возможности подтянуть туда Японию и Южную Корею. Передвижка интересов идет, но какой-то контрольный орган американцам нужен и в Европе. Возможно, что эту роль будут играть Великобритания и Польша. Какой реальный вклад в обороноспособность НАТО вносят Литва, Латвия и Эстония — непонятно, — заключил Светов.

Украинский конфликт может завершиться, если Соединенные Штаты прекратят свое членство в Североатлантическом альянсе. Об этом в субботу, 26 ноября, заместитель генерального прокурора при президенте Рейгане Брюс Файн написал в издании The Hill.