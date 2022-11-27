Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Будет означать капитуляцию перед Россией»: насколько вероятен распад НАТО

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
«Будет означать капитуляцию перед Россией»: насколько вероятен распад НАТО
Фото: depositphotos

В самое ближайшее время не стоит ожидать раскола НАТО или выхода из альянса его главного выгодоприобретателя — США. В данный момент альянс для Америки довольно важен, несмотря на смещение интересов в сторону азиатского региона. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По его мнению, в ближайшем будущем роспуска НАТО не произойдет.

— Если НАТО распадется, это будет означать капитуляцию перед Россией. Россия все время выдвигала требование, чтобы НАТО не продвигалось на восток и не принимало в свой состав определенные страны (прежде всего, Грузию и Украину). В ответ недавно генсек НАТО Столтенберг снова сказал, что двери открыты для всех, в том числе для Украины, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, если в отношениях США и Китая произойдет обострение (это возможно даже в течение ближайших 10 лет), американцы могут посчитать, что для них НАТО — бесполезный груз. Подобные примеры в истории известны: например, в Азии в XX веке существовал блок СЕАТО, фактически аналогичный НАТО, уточнил политолог.

Гипотетическое прекращение американского членства в НАТО означало бы конец украинского конфликта, отметил Светов.

— Выход Америки из НАТО означал бы прекращение конфликта на Украине. Без США европейские страны в эту историю бы не влезали с таким остервенением, — уверен специалист.

По словам эксперта, геостратегические интересы США меняются. Америка не забывает про Европу, но перемещается в азиатско-тихоокеанский регион, подчеркнул Светов.

Тем не менее пока что НАТО остается важным инструментом для Соединенных Штатов, уверен собеседник «ВМ».

— Давайте вспомним: Обама подписывал торговые соглашения, в которые приглашали всех, кроме Китая. Трамп счел их невыгодными, и они были разорваны. После этого Байден создал AUKUS — объединение США, Австралии и Великобритании. Сейчас провозглашено, что к этому союзу подключать Новую Зеландию и Канаду, при этом говорят о возможности подтянуть туда Японию и Южную Корею. Передвижка интересов идет, но какой-то контрольный орган американцам нужен и в Европе. Возможно, что эту роль будут играть Великобритания и Польша. Какой реальный вклад в обороноспособность НАТО вносят Литва, Латвия и Эстония — непонятно, — заключил Светов.

Украинский конфликт может завершиться, если Соединенные Штаты прекратят свое членство в Североатлантическом альянсе. Об этом в субботу, 26 ноября, заместитель генерального прокурора при президенте Рейгане Брюс Файн написал в издании The Hill.

Эксперты США НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения