Жилой дом на 227 квартир по реновации введут в эксплуатацию в Зеленограде

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Россия, Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, к936 Карта всех событий

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома на Солнечной аллее на 227 квартир, построенного в рамках реализации программы реновации. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил председатель комитета Игорь Войстратенко.

— Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация. Дом сдается с полной отделкой и благоустройством прилегающей территории, фасады облицованы белыми, серыми и оранжево-коричневыми фиброцементными плитами, — сказал он.

Общая площадь здания составила около 26 тысяч квадратных метров. Оно состоит из четырех секций переменной этажности. Участники программы реновации смогут переехать в 45 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 44 трехкомнатных и 10 четырехкомнатных квартир, передает официальный сайт информационного центра правительства Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном районе Зюзино завершается переселение жителей двух старых домов в новостройку, построенную по программе реновации. На сегодняшний день новые квартиры получили 272 человека.