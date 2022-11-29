Белый дом: США продолжит вести с РФ переговоры об освобождении Уилана и Грайнер

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Администрация Соединенных Штатов и российские власти продолжают проводить переговоры по вопросу проведения обмена заключенными, американская сторона добивается скорейшего освобождения американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон продолжает на постоянной основе общаться с российскими должностными лицами об освобождении американских граждан из тюрем РФ, пытаться вернуть их домой к семьям, пишет ТАСС.

— Я могу заверить вас, что эти переговоры продолжаются. Мы хотим, чтобы они оба вернулись домой как можно быстрее, и наша администрация намерена продолжать заниматься этой задачей, — подчеркнул Кирби.

19 ноября Белый дом обвинил российские власти в отказе от переговоров об обмене заключенными вопреки публичным заявлениям. В начале ноября президент США Джо Байден распорядился добиваться улучшения условий содержания американской баскетболистки Бриттни Грайнер.