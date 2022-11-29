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Главные новости к утру 29 ноября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 29 ноября
Фото: Pexels

В Государственную думу внесен законопроект, который наделяет регионы правом устанавливать штрафы для автомобилистов за нарушение покоя граждан и тишины. Соответствующий документ появился в парламентской электронной базе.

Погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков, а также гололедица и от 6 градусов ниже нуля ожидают жителей и гостей столичного региона во вторник, 29 ноября.

Сборная Португалии обыграла национальную команду Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 2:0. Игра состоялась на Национальном стадионе в Лусаиле в присутствии 88 668 зрителей. Победу европейской команде принес дубль полузащитника Бруно Фернандеша.

Представители правительств стран Евросоюза не сумели достичь договоренности относительно уровня ограничения цен на российскую нефть. Камнем преткновения стала позиция Польши, которая отказалась принимать согласованные цены на «черное золото» из РФ.

Российские адвокаты получили право на бронирование от частичной мобилизации. Об этом сообщил президент общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игорь Трунов.

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