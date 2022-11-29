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Андрей Бочкарев: Почти 400 тысяч «квадратов» офисов построено в Москве с начала года

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Почти 400 тысяч «квадратов» офисов построено в Москве с начала года
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

С начала года специалисты на территории столицы ввели в эксплуатацию 17 административно-офисных комплексов общей площадью свыше 399 тысяч квадратных метров. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Планы по вводу административно-офисных объектов в столице перевыполнены. Вместо изначально планируемых шести деловых комплексов уже сдано в эксплуатацию 17 зданий общей площадью свыше 399 тысяч квадратных метров, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что столичные власти продолжают политику полицентричного развития городских территорий, что выражается в создании точек деловой активности непосредственно в жилых районах.

По его словам, подобное дает возможность увеличить количество рабочих мест в жилых кварталах, а также позволяет людям экономить время на дорогу к работе.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко в свою очередь отметил, что транспортная доступность офисов является важным показателем при выборе места работы.

Также стало известно о планах строительства четырех путепроводов на севере Москвы до 2026 года. Речь идет о Дмитровском путепроводе в районе платформы Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги, путепроводе через пути Савеловского направления МЖД, путепроводе через Октябрьскую железную дорогу около 24–25-го километра Ленинградского шоссе, а также о путепроводе через железнодорожные пути МЦД-1.

В субботу, 19 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в рамках комплексного развития территории в Беговом районе появится 25 тысяч рабочих мест. Заммэра уточнил, что инвестиции в развитие данного участка превысят 300 миллиардов рублей.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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