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В России выявили 4928 новых случаев коронавируса за сутки

Георгий Соланович

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Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4928 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в российских регионах выявили 4928 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» во вторник, 29 ноября.

Так, за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировали 53 летальных исхода, связанных с коронавирусом. При этом 1500 человек госпитализировали с диагностированным заболеванием в медицинские учреждения.

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровели 5863 пациента, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

В России выявили 4928 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», почему в КНР произошла очередная вспышка и будет ли расти число зараженных в России в ближайшее время. По его словам, большое число заболевших обусловлено высокой плотностью населения Китая и усиленными мерами выявления коронавируса.

До этого врач-инфекционист Елена Мескина сообщила «ВМ», что гибридный вирус свиного гриппа и коронавируса теоретически может возникнуть. Однако предсказать исход подобного скрещивания сегодня крайне сложно.

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