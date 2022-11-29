В России выявили 4928 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в российских регионах выявили 4928 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» во вторник, 29 ноября.

Так, за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировали 53 летальных исхода, связанных с коронавирусом. При этом 1500 человек госпитализировали с диагностированным заболеванием в медицинские учреждения.

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровели 5863 пациента, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», почему в КНР произошла очередная вспышка и будет ли расти число зараженных в России в ближайшее время. По его словам, большое число заболевших обусловлено высокой плотностью населения Китая и усиленными мерами выявления коронавируса.

До этого врач-инфекционист Елена Мескина сообщила «ВМ», что гибридный вирус свиного гриппа и коронавируса теоретически может возникнуть. Однако предсказать исход подобного скрещивания сегодня крайне сложно.