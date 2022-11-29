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В США заявили, что Зеленский может стать жертвой украинских националистов

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили, что Зеленский может стать жертвой украинских националистов
Фото: bundeskanzleramt.at

Текущее положение президента Украины Владимира Зеленского может привести к серьезным уступкам в отношении России, что разозлит националистов. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По словам эксперта, украинский лидер продолжит следовать приказам Белого дома. В один момент ему скажут, что «игра окончена» и нужно провести переговоры. В результате Киев будет обязан пойти на территориальные уступки, что разозлит радикальных националистов.

— Существует мнение, что, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно. Я не могу знать наверняка, но это было бы очевидным исходом, — цитирует Макгрегора РИА Новости.

Политолог Андрей Кортунов рассказал «Вечерней Москве», что напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной связано с нежеланием Зеленского неукоснительно следовать сценарию, который Запад для него готовит. По его словам, в американо-украинских отношениях есть «широкая серая зона».

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