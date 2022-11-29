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Кабмин России запретил вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны

Евгений Жуков
Общество
Кабмин России запретил вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство Российской Федерации запретило вывоз определенных товаров двойного назначения в недружественные страны. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 29 ноября.

В перечень товаров вошли ракеты-носители, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, нарезное оружие, беспилотники и различное оборудование. Соответствующие поправки вносят определенные изменения в списки запрещенных к вывозу товаров, которые были утверждены правительством в марте 2022 года.

Помимо указанных наименований в новый список также включены грузовая автомобильная техника, а также бронежилеты и приборы ночного видения.

Всего в списке перечислено свыше 150 наименований товаров.

10 марта стало известно, что более 200 товаров нельзя вывозить из России до конца 2022 года. В перечень было включено технологическое оборудование, телекоммуникационное оборудование, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура.

Среди конкретных примеров — турбины, железнодорожные вагоны, контейнеры, мониторы и станки для обработки металла.

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