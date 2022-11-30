Александр Молотков: Москва оказывет поддержку системам образования ДНР и ЛНР

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Столица направляет в Донецк и Луганск самые актуальные образовательные материалы по всем предметам. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков.

— Как человек, посвятивший жизнь работе в образовании, я понимаю, как важны для педагога новые и современные образовательные материалы. К счастью, у нас есть возможность в непростые дни оказать поддержку нашим коллегам и предоставить учебники и наглядные пособия для работы, — отметил он.

Глава столичного департамента добавил, что такая инициатива позволит направить усилия систем образования Москвы, Донецка и Луганска на успешное обучение подрастающих россиян, живущих на новых территориях страны.

В понедельник, 28 ноября, Молотков заявил, что в начале следующего года из столицы отправят свыше миллиона учебников в школы и колледжи Донецка и Луганска. В рамках всероссийской акции «Дети — детям» столичные школьники собрали свыше 700 книг для учащихся ЛНР и ДНР.

Кроме того, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской оценил важность инициативы по передаче учебных материалов школам Донецка и Луганска. По его мнению, такая идея позволит учащимся новых регионов получить качественное образование.