Песков: Сотрудникам администрации президента России не запрещали выезжать за границу

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сообщения, согласно которым сотрудникам администрации президента России временно запрещено выезжать в отпуск и командировки за границу, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 30 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет (ограничений — прим. «ВМ»). Это сущая неправда, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого в ряде СМИ появилась информация, что сотрудникам-мужчинам администрации президента временно запретили выезжать за пределы России в командировки и отпуск. Причины ограничений не уточняются.

28 ноября представитель Кремля сообщил, что российское руководство не видело петицию группы матерей мобилизованных граждан, в которой они обратились с призывом прекратить проведение спецоперации на Украине. Он добавил, что не может оценить подобное обращение в контексте прошедшей встречи президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих.

До этого Песков заявил, что Владимир Путин не собирается объявлять мобилизацию всей страны. По его словам, распространяемая информация, согласно которой соответствующий указ президента якобы появится в ближайшем будущем, не соответствует действительности.