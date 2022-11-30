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Кинокритик Шнейдеров: Господдержка кино не заставит россиян полюбить отечественные фильмы

Евгений Жуков
Общество
Кинокритик Шнейдеров: Господдержка кино не заставит россиян полюбить отечественные фильмы
Фото: Скриншот видео YouTube-канала ravda24tv

Российский кинокритик Давид Шнейдеров в среду, 30 ноября, заявил, что кассовые сборы отечественных фильмов остаются плохими, поскольку зритель не идет на подобное кино.

По его словам, сборы от российских кинолент принесли существенные убытки. Он также добавил, что «наше кино не смогло завоевать любовь и доверие зрителей».

Шнейдеров заявил, что даже в том случае, если Министерство культуры России будет утверждать определенные темы для поддержки отечественной киносферы, то в этой ситуации в выигрыше окажутся только непосредственные создатели фильмов, «которым и так наплевать на прокат, они зарабатывают на производстве».

Кинокритик отметил, что подобные решения не повысят качество российских фильмов. Даже единственная кассовая картина последнего времени «Сердце Пармы» еще не окупила себя в производстве, передает слова Шнейдерова портал НСН.

До этого Минкультуры Российской Федерации перечислило 17 приоритетных тем для кинопроизводства в 2023 году. В перечень приоритетных тем вошли: «Культура России», «Десятилетие детства», «Историческое кино», «Герои среди нас», «Неоколониальная политика стран англо-саксонского мира».

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