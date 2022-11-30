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Совфед одобрил закон о дополнительных выходных для родителей инвалидов

Евгений Белоусов
Общество
Совфед одобрил закон о дополнительных выходных для родителей инвалидов
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации в среду, 30 ноября, одобрил закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. Об этом сообщается на официальном сайте Совфеда.

Согласно закону, родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами, предоставляется право на однократное в течение календарного года использование до двадцати четырех неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней.

Отмечается, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты, говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 ноября подписал закон об установлении единого пособия по рождению и воспитанию ребенка. Оно заменит пособия на ребенка и выплаты беременным женщинам. Экономист Константин Добромыслов рассказал «Вечерней Москве» о размере новых выплат для жителей столицы и области.

Кроме того, с августа 2022 года расширился список способов использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.

Родители выходные дни Совет Федерации Инвалидность
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