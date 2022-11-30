Совфед одобрил закон о дополнительных выходных для родителей инвалидов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации в среду, 30 ноября, одобрил закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. Об этом сообщается на официальном сайте Совфеда.

Согласно закону, родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами, предоставляется право на однократное в течение календарного года использование до двадцати четырех неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней.

Отмечается, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты, говорится в сообщении.

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