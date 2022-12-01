Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро с 3 по 7 декабря

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии метро между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» будет закрыто с 3 по 7 декабря. Ограничения связаны со строительством второго перегонного тоннеля будущей Троицкой ветки.

На время перекрытий жители и гости столицы могут воспользоваться альтернативными маршрутами. Например, вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные автобусы КМ.

Также в штатном режиме будут работать станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ), Московского центрального кольца (МЦК) и наземный транспорт, передает Telegram-канал «Московские новости».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ от станции «Электрозаводская» до «Савеловской». Во время проверки было организовано движение тестового электропоезда без пассажиров.

С 12 ноября примерно на полгода закрыт участок Замоскворецкой линии столичного метрополитена из-за реконструкции тоннеля. Ограничения коснулись промежутка ветки между станциями «Автозаводская» и «Орехово». О том, как ездить домой и на работу после закрытия некоторых станций Замоскворецкой линии, — в материале «Вечерней Москвы».