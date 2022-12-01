Психиатр назвал скрытые причины лишнего веса

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У лишнего веса, который не уходит в результате диет и упражнений могут быть психосоматические причины. Об этом рассказал психотерапевт-сексолог, психиатр Артем Толоконин.

— Лишний вес человека, как правило, демонстрирует желание защититься от внешней угрозы (проблемы во взаимоотношениях с близкими, трудности на работе и прочие, возможно, надуманные неприятности). Вес может начать ползти вверх после какой-либо конкретной ситуации (беременность, разлад в отношениях, расставание), но, пока люди помнят, переживают и не отпускают проблему, лишние килограммы никуда не уходят, — объяснил эксперт.

Он отметил, что люди пытаются при помощи еды испытать радость или заесть проблемы. Кроме того, при жевании еды включается парасимпатическая система, оказывающая на человека успокоительное действие.

Врач добавил, что среди причин лишних килограммов может быть желание продемонстрировать собственную значимость. По его словам, избыточное количество калорий представляет собой мощный антидепрессант, снимающий тревогу и решающий биологическую задачу выживания.

Толоконин пояснил, что избавиться от лишнего веса в этом случае можно только осознав проблему, которая привела к его появлению.

Врач уточнил, что причина лишних килограммов может также быть связана с внутренней агрессией или проблемами в личной жизни. К примеру, женщина может набирать вес, если несчастна в отношениях и организм намеренно делает ее непривлекательной, чтобы избежать близости, передает «Лайф».

До этого исследование американских ученых показало, что картофель может помочь людям сбросить лишние килограммы.