Лавров заявил, что Польша усердно выкапывает могилу ОБСЕ

Фото: МИД РФ

Польша усердно выкапывает могилу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 1 декабря.

— Шведы были председателями в прошлом году, они уже тогда открыто стали действовать не как честные брокеры, а как активные участники западной политики в ОБСЕ, на подчинение ОБСЕ интересам США и Брюсселя, — отметил он.

По словам Лаврова, именно шведское представительство начало готовить похороны ОБСЕ, а Польша в течение этого года усердно копает могилу данной организации, передает ТАСС.

С 1 по 2 декабря в городе Лодзь пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором должен был принять участие Лавров. Однако Варшава отказала российскому министру. Позже в МИД РФ сообщили, что делегацию возглавит российский постоянный представитель при ООН Александр Лукашевич.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что Россию необходимо изолировать на всех международных площадках. Он отметил, что РФ противодействует безопасности в Европе и совершенно не соответствует интересам ОБСЕ.