Еврокомиссия не планирует извиняться перед Киевом за заявление о крупных потерях ВСУ

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Члены Еврокомиссии не планируют приносить извинения Киеву после публикации данных, согласно которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сто тысяч солдат с начала спецоперации. Об этом в четверг, 1 декабря, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

— Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования, — цитирует представителя ЕК РИА Новости.

О крупных потерях ВСУ накануне заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Слова европейского политика были опубликованы на ее странице в Twitter. Однако видеообращение было удалено. Вместо него появилась укороченная на 11 секунд версия видеоролика, где был вырезан фрагмент с упоминаниями о потерях Украины.

Позже Дана Спинант подтвердила удаление Европейской комиссией заявления фон дер Ляйен. По ее словам, при оформлении речи была допущена «неточность». Ее составление основывалось на данных из внешних источников.