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Еврокомиссия не планирует извиняться перед Киевом за заявление о крупных потерях ВСУ

Александр Афонин
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Еврокомиссия не планирует извиняться перед Киевом за заявление о крупных потерях ВСУ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Члены Еврокомиссии не планируют приносить извинения Киеву после публикации данных, согласно которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сто тысяч солдат с начала спецоперации. Об этом в четверг, 1 декабря, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

— Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования, — цитирует представителя ЕК РИА Новости.

О крупных потерях ВСУ накануне заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Слова европейского политика были опубликованы на ее странице в Twitter. Однако видеообращение было удалено. Вместо него появилась укороченная на 11 секунд версия видеоролика, где был вырезан фрагмент с упоминаниями о потерях Украины.

Позже Дана Спинант подтвердила удаление Европейской комиссией заявления фон дер Ляйен. По ее словам, при оформлении речи была допущена «неточность». Ее составление основывалось на данных из внешних источников.

Украина Извинения Еврокомиссия (ЕК)
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