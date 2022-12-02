Еврокомиссия предложила ввести тюремное наказание от пяти лет за обход санкций

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Европейская комиссия предложила ввести наказание за обход санкций в виде лишения свободы на пять лет для физических лиц. Об этом в пятницу, 2 декабря, говорится в опубликованном предложении ЕК.

— Общие базовые стандарты наказаний: в зависимости от правонарушения, физическое лицо может быть подвергнуто максимальному наказанию на срок не менее пяти лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Также предлагается ввести штраф в размере не менее пяти процентов от общемирового оборота компании за год, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 28 ноября Совет Евросоюза включил обход санкций в список уголовных преступлений. Теперь Еврокомиссии необходимо предложение по директиве, которая будет включать в себя основные правила по определению подобных преступлений, а также наказания за них. Документ должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.

Помимо этого, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 30 ноября заявила, что Еврокомиссия предложила создать структуру для управления замороженными активами России. По словам главы ЕК, замороженные активы РФ направят на поддержку Украины. Ущерб, понесенный республикой в ходе спецоперации ВС России, комиссия оценила в 600 миллиардов евро.