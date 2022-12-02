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Приметы и советы

Психолог посоветовала готовиться к Новому году за две недели, чтобы не устать от него

Георгий Соланович
Общество
Психолог посоветовала готовиться к Новому году за две недели, чтобы не устать от него
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Начинать готовиться к Новому году нужно за две недели до него, иначе можно перегореть и устать от ощущения праздника. Об этом рассказала психолог Галина Руснак.

По ее словам, в подготовке к Новому году важно найти золотую середину. Так, если украсить дом слишком заранее, то праздничная атмосфера станет обыденностью.

— Если же заняться подготовкой к встрече Нового года за пару дней, то, вероятнее всего, во время боя курантов вы будете чувствовать себя уставшим, — пояснила психолог.

Она посоветовала начинать подготовку к празднику за две недели — этого времени должно хватить на то, чтобы купить все подарки и украсить дом, а новогоднее убранство при этом не успеет наскучить.

Руснак также посоветовала заранее подвести итоги года. Она подчеркнула, что если это сделать перед боем курантов, то останется ощущение незавершенности, которое «лучше в новый год не брать», пишет «Газета.ру».

Недавно представители резиденции главного Деда Мороза страны в Великом Устюге назвали самые желанные детские подарки на Новый год. «Вечерняя Москва» разобралась, когда и где выгоднее всего их приобретать. Так, согласно списку желаний, наиболее популярными подарками стали гаджеты, машинки на пульте управления, куклы Барби и игрушки LOL.

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