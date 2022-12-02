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Спасатели локализовали пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Спасатели локализовали пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве
Россия, Москва, улица Талалихина, 41с16 Карта всех событий

Спасателям удалось локализовать возгорание на Микояновском мясокомбинате в Москве, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МЧС столичного региона.

По информации представителей ведомства, в данный момент проводится осмотр верхних этажей здания с целью обнаружения возможных очагов пожара.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах рассказал, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По предварительным данным, пожар начался с загорания компрессионных установок на пятом этаже здания на улице Талалихина.

До этого появились кадры тушения пожара на Микояновском мясокомбинате сотрудниками МЧС. Также в Сети появилось видео самого горящего предприятия.

Возгорание в здании на улице Талалихина произошло вечером в пятницу, 2 декабря. С территории мясокомбината эвакуировали 13 человек. Пожару был присвоен ранг 2-БИС.

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