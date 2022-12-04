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Новогодний гид по Новосибирску появился на Russpass

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Новогодний гид по Новосибирску появился на Russpass
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Новосибирск стал новогодней столицей России. Город подготовил для жителей и гостей насыщенную праздничную программу, которая начнется в декабре и завершится 7 января. Гид по городу появился в сервисе Russpass.

В подборке Russpass представлен краткий обзор мероприятий, запланированных на январские каникулы. В их числе фестивали, мастер-классы и экскурсии. А в первый день нового года всех желающих приглашают в Театральный сквер на общегородской хоровод.

Кроме того, 22 декабря в Новосибирске пройдет первый Всероссийский съезд Дедов Морозов. В новогоднюю столицу прибудет главный волшебник из Великого Устюга, а также его коллеги из других регионов страны.

Тем, кто посетит Новосибирск впервые, рекомендуют присоединиться к экскурсии по городу на автобусе. Он будет курсировать со 2 по 6 января от Концертного комплекса имени Владимира Маяковского и Музея Новосибирска, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что недавно представители резиденции главного Деда Мороза страны в Великом Устюге назвали самые желанные детские подарки на Новый год. «Вечерняя Москва» разобралась, когда и где выгоднее всего их приобретать. Так, согласно списку желаний, наиболее популярными подарками стали гаджеты, машинки на пульте управления, куклы Барби и игрушки LOL.

Туристический сервис Russpass подготовил четыре загородных маршрута, по которым можно прогуляться в новогодние каникулы. Авторские маршруты по достопримечательностям Подмосковья бесплатные и позволяют спланировать поездку самостоятельно.

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