Появились подробности ДТП на Люблинской улице

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Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

На Люблинской улице в столичном районе Марьино легковой автомобиль сбил женщину. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 4 декабря.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в районе дома 153 на Люблинской улице. В результате инцидента пострадавшую женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

До этого сообщалось, что на Люблинской улице произошла авария с участием легкового автомобиля и пешеходов. В результате ДТП движение транспорта на участке затруднено. Столичных автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Накануне сообщалось, что автобус врезался в мачту городского освещения на Люблинской улице. В результате инцидента пострадали 13 человек. По предварительным данным, они получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших пять детей. По словам водителя, из-за скользкой дороги машину занесло в мачту городского освещения.