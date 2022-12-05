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В США назвали причину возможной войны Европы и России

Араз Салехов
В мире
В США назвали причину возможной войны Европы и России
Фото: flickr.com/nato

Нравственный идеализм европейских властей может повлиять на украинский конфликт, расширив его до войны Запада с Россией. Об этом написал обозреватель издания The American Conservative Род Дреер.

— Если вы хотите, чтобы конфликт закончился прежде, чем унесет еще больше человеческих жизней, разрушит еще больше экономик и разрастется, то вы — плохой человек, — отметил он.

В материале обозреватель указал на крайне негативное отношения на Западе к тем, кто является противником военной помощи Киеву. По его словам, от людей с подобными взглядами «могут даже отвернуться друзья и родственники».

Дреер уточнил, что несогласным с политикой НАТО попросту «затыкают рты». Подобное, считает автор, может вылиться в катастрофу или глобальный конфликт. В подтверждение своих слов он привел в качестве примера конфликт США со странами Ближнего Востока.

В конце ноября китайское госиздание Global Times сообщило, что европейские члены НАТО сократят поставки вооружений Украине из-за экономического истощения. Так, страны ЕС сильно пострадали от украинского кризиса: цены на электроэнергию и инфляция в регионе растут, а общественная поддержка Украины падает.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность уменьшения поставок на территорию Украины. По его мнению, ЕС продолжит говорить о поддержке Украины, однако реальная поддержка будет неуклонно снижаться и окончательно прекратится после соответствующего политического решения.

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