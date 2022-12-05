Регистрация на бесплатные катки проекта «Московские сезоны» открывается 5 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Регистрация для посещения бесплатных катков проекта «Московские сезоны» откроется с 5 декабря.

Кроме того, 9 декабря на 19 ледовых площадках катание организуют по сеансам.

Зарегистрироваться на катание заранее можно через приложение «Московские сезоны» и на сайте проекта. Москвичи смогут выбрать удобную площадку и время.

Уточняется, что система автоматически отменяет запись посетителя, если он опаздывает на свой сеанс больше, чем на полчаса.

Стоимость проката коньков оценивается в 50 рублей. В такую же сумму для гостей обойдется комплекс защиты.

Катки расположены на площади Революции, на Профсоюзной улице, на Коптевском бульваре и в других частях города, передает официальный портал мэра столицы.

Недавно на Красной площади состоялось открытие ГУМ-катка. Яркие украшения, разноцветные гирлянды, звездные гости и улыбки на лицах — настоящая атмосфера праздника и уюта. Этим вечером жители столицы смогли ощутить приближение новогоднего чуда. Подробнее об открытии катка в самом сердце столицы — в материале «Вечерней Москвы».