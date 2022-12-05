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Politico: НАТО собирается использовать в конфликте на Украине новые технологии

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: НАТО собирается использовать в конфликте на Украине новые технологии
Фото: Depositphotos

Страны Североатлантического альянса (НАТО) планируют задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии. Об этом пишет Politico.

— Киберсилы Североатлантического альянса внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах — членах НАТО и их союзниках, — говорится в материале.

Автор публикации отметил, что страны НАТО применили новые технологии во время прошедших в Таллине учений военного блока. В частности, они использовали технологию искусственного интеллекта.

Обозреватель издания The American Conservative Род Дреер написал, что нравственный идеализм европейских властей может повлиять на украинский конфликт, расширив его до войны Запада с Россией. По его словам, несогласным с политикой НАТО попросту «затыкают рты». Подобное, считает автор, может вылиться в катастрофу или глобальный конфликт.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что выбирая вооружение для поставок на Украину, Евросоюз (ЕС) отдает предпочтение далеко не самым лучшим образцам. Также он уточнил, что вскоре Киев вообще останется без тяжелого наступательного вооружения.

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