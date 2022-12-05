Посольство России в Улан-Баторе заявило, что россиянам в Монголии ничего не угрожает

Фото: Пресс-служба Совфеда

Посольство России в Монголии следит за ситуацией с массовыми протестами в Улан-Баторе, на данный момент россиянам в стране ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе российского диппредставительства в понедельник, 5 декабря.

— Что касается граждан России, на настоящий момент таких сигналов не поступало о том, что они участвуют в митингах или что кто-то пострадал. В этом плане все спокойно. Мы, конечно, будем отслеживать ситуацию, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент сотрудникам посольства не поступали обращения с угрозами для благополучия россиян. Однако если они появятся, то диппредставительство примет необходимые меры, передает РИА Новости.

Акции протеста в столице Монголии продолжаются уже третий день. По данным местных СМИ, тысячи людей собираются перед Дворцом правительства и с каждым днем их настрой становится «более агрессивным». Причиной для акций послужили сообщения о крупной кражи угля на сумму в 1,8 миллиарда долларов.