Водоснабжение пропало в Одессе после взрывов в городе

Сюжет:Ситуация в Донбассе
В Одессе после недавних взрывов пропало водоснабжение. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило предприятие «Инфоксводоканал».
— Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому везде у наших потребителей отсутствует водоснабжение, — говорится в Telegram-канале предприятия.
Несколько взрывов прогремели в Одессе и Одесской области Украины. Также стало известно о взрывах в Черкасской, Запорожской, Винницкой и Кировоградской областях страны. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Помимо этого, в четверг, 1 декабря, на Украине объявили воздушную тревогу почти в каждом регионе страны. Объявление действует и в центральной части страны, в том числе в Киеве.
Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту. В этот день было совершено несколько обстрелов объектов энергетики, военного управления и связи.