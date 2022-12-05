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Водоснабжение пропало в Одессе после взрывов в городе

Евгений Белоусов

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Водоснабжение пропало в Одессе после взрывов в городе
Фото: shutterstock

В Одессе после недавних взрывов пропало водоснабжение. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило предприятие «Инфоксводоканал».

— Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому везде у наших потребителей отсутствует водоснабжение, — говорится в Telegram-канале предприятия.

Несколько взрывов прогремели в Одессе и Одесской области Украины. Также стало известно о взрывах в Черкасской, Запорожской, Винницкой и Кировоградской областях страны. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Помимо этого, в четверг, 1 декабря, на Украине объявили воздушную тревогу почти в каждом регионе страны. Объявление действует и в центральной части страны, в том числе в Киеве.

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту. В этот день было совершено несколько обстрелов объектов энергетики, военного управления и связи.

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