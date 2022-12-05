Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Принц Гарри: Королевская семья развернула войну против Меган Маркл

Евгений Белоусов
В мире
Принц Гарри: Королевская семья развернула войну против Меган Маркл
Фото: shutterstock

На YouTube появился трейлер документального фильма принца Гарри и Меган Маркл, в котором знаменитая пара обещает раскрыть детали непростых отношений Маркл и членами королевской семьи Великобритании.

— Против Меган развернули полноразмерную войну, чтобы угодить некоторым личностям. Речь идет о ненависти и расизме, — говорится в трейлере картины.

Сам принц Гарри обвинил родственников в том, что они специально настраивали граждан Соединенного королевства против его избранницы. Он также вспомнил гибель своей матери, легендарной и горячо любимой народом принцессы Дианы. Гарри сравнил отношение родственников к Маркл с тем, что переживала его мать.

Пользователи Сети активно обсуждают развод принца Гарри и Меган Маркл. Инициатором является наследник королевской династии.

До этого сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила королевский протокол и приняла участие в голосовании на промежуточных выборах в США.

Врач — психиатр-психотерапевт Евгений Фомин объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» причины развода принца Гарри и Меган Маркл. По его мнению, одной из причин может быть несовпадение границ свободы принца и Маркл.

Королевская семья Меган Маркл Принц Гарри Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте