Принц Гарри: Королевская семья развернула войну против Меган Маркл

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На YouTube появился трейлер документального фильма принца Гарри и Меган Маркл, в котором знаменитая пара обещает раскрыть детали непростых отношений Маркл и членами королевской семьи Великобритании.

— Против Меган развернули полноразмерную войну, чтобы угодить некоторым личностям. Речь идет о ненависти и расизме, — говорится в трейлере картины.

Сам принц Гарри обвинил родственников в том, что они специально настраивали граждан Соединенного королевства против его избранницы. Он также вспомнил гибель своей матери, легендарной и горячо любимой народом принцессы Дианы. Гарри сравнил отношение родственников к Маркл с тем, что переживала его мать.

Пользователи Сети активно обсуждают развод принца Гарри и Меган Маркл. Инициатором является наследник королевской династии.

До этого сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила королевский протокол и приняла участие в голосовании на промежуточных выборах в США.

Врач — психиатр-психотерапевт Евгений Фомин объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» причины развода принца Гарри и Меган Маркл. По его мнению, одной из причин может быть несовпадение границ свободы принца и Маркл.