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«Ошибочность иллюзий»: Песков прокомментировал лишение «Дождя» лицензии на вещание в Латвии

Георгий Соланович
В мире
«Ошибочность иллюзий»: Песков прокомментировал лишение «Дождя» лицензии на вещание в Латвии
Фото: Администрация президента РФ

Лишение телеканала «Дождь»* лицензии на вещание в Латвии демонстрирует ошибочность иллюзий о свободе слова на Западе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 6 декабря.

— Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий, — сказал Песков. Его слова передает ТАСС.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь» 6 декабря. Совет мотивировал свое решение соображениями государственной безопасности и соблюдением общественного порядка. Телеканал прекратит вещание в ночь на 8 декабря.

Проблемы у «Дождя» начались после того, как в прямом эфире телеканала была показана карта, где полуостров Крым изображен как регион России. Кроме того, ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире сказал о помощи российским военнослужащим. Тогда «Дождь» оштрафовали на 10 тысяч евро.

После этого глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала «Дождь». По его словам, журналисты должны вернуться в Россию и работать там.

*Организация признана в РФ СМИ-иноагентом.

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