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Зеленский приехал в Донбасс и записал ролик на фоне стелы Славянска

Анастасия Колоскова
В мире
Зеленский приехал в Донбасс и записал ролик на фоне стелы Славянска
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что находится на линии соприкосновения в Донбассе. Ролик, записанный на фоне стелы в городе Славянске, он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

— Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы в Донбассе, — утверждает глава республики.

Подробности поездки украинского лидера в Донбасс в настоящий момент неизвестны, передает «Газета.ру».

На днях президенту Украины Владимиру Зеленскому Financial Times присвоила звание «Человек года». Это вызвало бурную реакцию среди читателей, которые раскритиковали такой выбор издания. Многие посчитали, что украинский лидер попросту не заслужил таких регалий. Один из читателей назвал украинского лидера «манипулятором года», поскольку он «не жалел украинский народ и наживался на войне».

Помимо этого, телеведущий канала Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за постоянное выпрашивание денег у Соединенных Штатов. По его словам, из-за помощи Украине экономика США «идет на дно».

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