Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госдума одобрила проект о пожизненном заключении за теракты на биообъектах

Евгений Жуков
Политика
Госдума одобрила проект о пожизненном заключении за теракты на биообъектах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума во вторник, 6 декабря, приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность пожизненного заключения за диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах.

Так, было предложено дополнить соответствующую статью Уголовного кодекса Российской Федерации положением, связанным с «совершением взрыва, поджога или других действий», направленных на разрушение объектов атомной энергетики, которые повлекли гибель человека. Данные преступления будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением.

Создатели данной инициативы подчеркнули, что на сегодняшний день уровень безопасности и обороноспособности страны может быть ослаблен посредством преднамеренного выведения из деятельности трудоспособного населения, заражения сельскохозяйственных животных и растений, отмечается на сайте Госдумы.

10 ноября сообщалось о внесении правительством России в Госдуму проекта об ужесточении ответственности за биологические диверсии. Предлагаемые изменения, как следует из пояснительной записки, обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК.

Госдума Законы Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте