Госдума одобрила проект о пожизненном заключении за теракты на биообъектах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума во вторник, 6 декабря, приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность пожизненного заключения за диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах.

Так, было предложено дополнить соответствующую статью Уголовного кодекса Российской Федерации положением, связанным с «совершением взрыва, поджога или других действий», направленных на разрушение объектов атомной энергетики, которые повлекли гибель человека. Данные преступления будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением.

Создатели данной инициативы подчеркнули, что на сегодняшний день уровень безопасности и обороноспособности страны может быть ослаблен посредством преднамеренного выведения из деятельности трудоспособного населения, заражения сельскохозяйственных животных и растений, отмечается на сайте Госдумы.

10 ноября сообщалось о внесении правительством России в Госдуму проекта об ужесточении ответственности за биологические диверсии. Предлагаемые изменения, как следует из пояснительной записки, обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК.