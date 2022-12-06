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Праздничную елку впервые установили в Музее «Г.О.Р.А.»

Лейла Алиева

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Праздничную елку впервые установили в Музее «Г.О.Р.А.»
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В филиале Музея Победы на Поклонной горе — Музее «Г.О.Р.А.» — установили семиметровую новогоднюю елку. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе учреждения.

Главный символ года с разноцветными шарами и гирляндой установили на территории филиала впервые. Верхушку елки украсила большая красная звезда, которую, как и сотни ветвей, украсили с помощью подъемника.

Кроме того, с 25 декабря в музее запустят исторический квест «НоVогодними тропами» и интерактивное криошоу «Новогодняя сказка на горе».

Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам. В Москве, в частности, появятся световые арки в районе Тверской улицы и огромный светомузыкальный шар на Поклонной горе.

Кроме того, появятся украшения с патриотической тематикой: красные звезды, декорированные буквой Z, и конструкции в виде хештега с надписью «#мывместе».

Также стало известно об открытии художественной выставки детских рисунков «На защите сердца Отчизны» в Музее Победы. На выставке представлены лучшие работы участников конкурса «На защите сердца Отчизны», который стартовал в сентябре 2022 года.

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