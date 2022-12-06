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Цена нефти Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января

Лейла Алиева
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января
Фото: depositphotos

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с 6 января опустилась ниже 80 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 6 декабря.

Так, на 20:30 по московскому времени цена Brent снизилась до 79,99 доллара за баррель, падение составило 3,25 процента. При этом в 20:07 цена топлива находилась на уровне 80,12 доллара за баррель.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России, параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

При этом несколько европейских стран продолжат получать российскую трубопроводную нефть. Исключения предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех государств Евросоюза, которые из-за своей географической ситуации не имеют альтернатив ресурсам из России.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России. По его словам, в данный момент Евросоюз озвучил не все условия потолка цен.

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