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Песков: Западные спецслужбы всегда работали против России

Евгений Белоусов
В мире
Песков: Западные спецслужбы всегда работали против России
Фото: Администрация президента РФ

Западные спецслужбы всегда вели агрессивную работу против России. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— У них всегда было много работы. Нас никогда в покое не оставляли, всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас, — передает слова Пескова РИА Новости.

До этого Песков заявил, что на сегодняшний день в Кремле не видят каких-либо перспектив переговоров по конфликту на Украине.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что если Соединенные Штаты перестанут оказывать поддержку Украине, то украинский лидер Владимир Зеленский окажется в сложной ситуации.

По словам Журавлева, Америка может отказаться помогать Украине в случае, если у нее не будет возможности продолжать поставки вооружений. Однако этого, скорее всего, не случится, потому что американцы сейчас разворачивают военную промышленность, уточнил специалист.

В свою очередь политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.

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