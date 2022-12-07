Андрей Бочкарев: На станции «Сокольники» БКЛ испытали уникальную противопожарную систему

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сокольническая Слободка Карта всех событий

Испытания уникальной системы автоматических штор подошло к концу на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в среду, 7 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, системы такого размера монтируются в столице впервые. В случае пожара они могут полностью закрыть всю балконную часть в течение 30-40 секунд.

В процессе испытаний специалисты оценивали работоспособность системы и устраняли выявленные замечания. В рамках следующего этапа будут проведены комплексные испытания. Их проведут перед тем, как станцию введут в эксплуатацию.

По словам генерального директора компании «Мосметрострой» Сергея Жукова, в рамках испытаний проводится имитация срабатывания датчиков и контролируется работа всей системы пожарной охраны станционного комплекса.

До этого станцию Большой кольцевой линии метро Москвы «Сокольники» украсили портреты метростроителей 1930-х годов. На стенах станции разместили портреты знаменитостей метростроения: Татьяны Федоровой, Николая Краевского и Ивана Филимонова.