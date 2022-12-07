Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: На станции «Сокольники» БКЛ испытали уникальную противопожарную систему

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев: На станции «Сокольники» БКЛ испытали уникальную противопожарную систему
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, улица Сокольническая Слободка Карта всех событий

Испытания уникальной системы автоматических штор подошло к концу на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в среду, 7 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, системы такого размера монтируются в столице впервые. В случае пожара они могут полностью закрыть всю балконную часть в течение 30-40 секунд.

В процессе испытаний специалисты оценивали работоспособность системы и устраняли выявленные замечания. В рамках следующего этапа будут проведены комплексные испытания. Их проведут перед тем, как станцию введут в эксплуатацию.

По словам генерального директора компании «Мосметрострой» Сергея Жукова, в рамках испытаний проводится имитация срабатывания датчиков и контролируется работа всей системы пожарной охраны станционного комплекса.

До этого станцию Большой кольцевой линии метро Москвы «Сокольники» украсили портреты метростроителей 1930-х годов. На стенах станции разместили портреты знаменитостей метростроения: Татьяны Федоровой, Николая Краевского и Ивана Филимонова.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте