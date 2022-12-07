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Песков заявил, что РФ рассматривает разные варианты ответа на введение потолка на нефть

Полина Долганова
Общество
Песков заявил, что РФ рассматривает разные варианты ответа на введение потолка на нефть
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российские власти рассматривают различные варианты ответа на введение Западом потолка цен на нефть из РФ. Решение озвучат после того, как оно будет окончательно принято. Об этом в среду, 7 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на источники в кабинете министров сообщила, что администрация президента РФ и российское правительство в настоящее время обсуждают три варианта ответного механизма на введение странами «Большой семерки» и Евросоюза потолка цен на импорт российской нефти. В качестве первого варианта руководство страны рассматривает полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничение.

Эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России начало действовать с 5 декабря.

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