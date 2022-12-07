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Бывшего сотрудника полиции, который устроил смертельное ДТП в Подмосковье, арестовали

Степан Жирнов
Происшествия
Бывшего сотрудника полиции, который устроил смертельное ДТП в Подмосковье, арестовали
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Салтыковка, Разинское шоссе Карта всех событий

Бывшего сотрудника полиции, который устроил смертельное ДТП в Подмосковье, арестовали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 7 декабря.

По ее словам, 40-летнего мужчину отправили в СИЗО на два месяца — до 5 февраля 2023 года. Его обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения».

Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Авария, о которой идет речь, произошла на четвертом километре Разинского шоссе 5 декабря в 14:37. Бывший капитан полиции, находясь не при исполнении обязанностей, совершал обгон на своем внедорожнике и столкнулся с тремя автомобилями, которые ехали по встречной полосе.

В результате ДТП погибла 44-летняя пассажирка такси, а водитель был госпитализирован с травмой головы и переломами ребер. Виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования, а в его автомобиле обнаружили бутылку водки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре сотрудника правоохранительных органов задержали. Мужчину уволили из органов внутренних дел в тот же день.

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