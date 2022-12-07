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СК опубликовал видео с мужчиной, который подозревается в нападении на полицейских в Новошахтинске

Степан Жирнов
Происшествия
СК опубликовал видео с мужчиной, который подозревается в нападении на полицейских в Новошахтинске
Фото: gov.spb.ru

Появилось видео с задержанным мужчиной, которого подозревают в вооруженном нападении на сотрудников полиции в Ростовской области. Запись опубликовала пресс-служба Следственного комитета РФ в среду, 7 декабря.

Стрелка доставили в территориальный отдел ведомства, где с ним проводятся необходимые следственные действия.

Видео: пресс-служба СК РФ

Нападение, о котором идет речь, произошло во вторник, 6 декабря, в городе Новошахтинске Ростовской области. Недалеко от местного завода мужчина, одетый в камуфляж и балаклаву, открыл огонь из ручного пулемета Калашникова по патрульной машине полиции.

В результате один сотрудник правоохранительных органов был ранен, его госпитализировали. Нападавшему удалось скрыться. Полиция получила приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. В Ростовской области был введен план «Сирена».

В среду, 7 декабря, злоумышленника задержали недалеко от города, где он прятался на заброшенной свиноферме. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

По неподтвержденной информации, нападавший являлся дезертиром ЧВК «Вагнер». Достоверность этой информации прокомментировал Евгений Пригожин.

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