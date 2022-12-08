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РФ категорически отвергла резолюцию США о признании событий на Украине «геноцидом»

Егор Провоторов
В мире
РФ категорически отвергла резолюцию США о признании событий на Украине «геноцидом»
Фото: shutterstock

Москва категорически не приемлет попытки приравнять события на Украине к геноциду. Об этом в четверг, 8 декабря, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

Таким образом дипмиссия в Соединенных Штатах прокомментировала резолюцию Конгресса США о признании действий России на территории Украины актом геноцида. Ответ опубликован на канале посольства в Telegram.

Соответствующая инициатива была принята комитетом по международным делам сената США накануне. Документ осуждает действия РФ и призывает Штаты и их союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО) и Евросоюзу поддержать украинские власти, а также использовать антироссийские санкции в качестве противодействия России.

При этом отмечается, что резолюция не имеет под собой никакой юридической силы и не влечет обязательств к исполнению.

Накануне заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман выразила надежду на возвращение к стабильности в отношениях с Россией, однако заявила, что это вряд ли произойдет в ближайшее время. Она рассчитывает, что мир вернется к той стабильности, которая была на планете на протяжении десятилетий после Второй мировой войны.

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