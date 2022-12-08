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Приметы и советы

Москва сохраняет лидерство по выдаче льготной ИТ-ипотеки

Араз Салехов
Город
Москва сохраняет лидерство по выдаче льготной ИТ-ипотеки
Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития Москвы

За полгода действия программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов в столице выдали 1,3 тысячи кредитов. Их общая сумма достигает почти 16 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

— Всего с мая по октябрь московские ИТ-специалисты подали свыше шести тысяч заявок на оформление таких кредитов. Более четырех тысяч из них были одобрены, почти 1,3 тысячи человек уже заключили с банками договоры, — отметила она.

По данным Министерства цифрового развития РФ, в городе работает около 30 процентов от общего количества российских ИТ-компаний. По словам Багреевой, программа имеет востребованность среди москвичей: на столицу сегодня приходится почти треть от числа выданных в стране льготных ИТ-ипотек и 40 процентов от их общего объема.

До этого министр правительства Москвы заявила, что экономика столицы успешно справляется с санкционным давлением благодаря своей устойчивой диверсифицированной структуре, а также своевременным и актуальным мерам государственной поддержки. По словам Багреевой, в городе в условиях санкций предусмотрены меры поддержки на общую сумму более 100 миллиардов рублей, в том числе около половины — на поддержку бизнеса.

Напомним, что в конце октября Минцифры предложило упростить правила выдачи ипотеки для российских IT-специалистов. Предложенными мерами по льготной ипотеке смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний.

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