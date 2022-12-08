Блогера Камикадзе Ди объявили в розыск

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Блогера Дмитрия Иванова*, более известного как Камикадзе Ди, объявили в розыск. Информация об этом появилась в соответствующей базе МВД в четверг, 8 декабря.

В карточке сказано, что мужчину разыскивают по уголовной статье. Скорее, это связано с возбужденным в отношении блогера делом о распространении фейков про российскую армию.

Фото: Пресс-служба МВД

По данным СМИ, Иванов покинул страну в 2017 году, когда один из его роликов правоохранительные органы решили проверить на предмет склонения к самоубийству, за что блогеру также грозила уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова. В карточке сказано, что причиной стала уголовная статья, однако какая — не уточняется.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.