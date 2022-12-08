«Мы не были бы проходной командой»: Онопко — об участии сборной России в ЧМ-2022

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Сборная России по футболу смогла бы преодолеть групповой этап чемпионата мира 2022 года в Катаре. Такое мнение выразил помощник главного тренера российской команды Виктор Онопко.

— Мы точно не были бы проходной командой. Я считаю, что мы бы вышли из группы, — передает слова Онопко Sport24.

В групповом этапе чемпионата мира в Катаре приняли участие 32 сборные из пяти частей света: Европа (13), Азия (5), Австралия (1), Африка (5), Северная и Южная Америка (8). В 1/4 турнира вышли команды из Англии, Франции, Марокко, Португалии, Хорватии, Бразилии, Аргентины и Нидерландов. «Вечерняя Москва» рассказала, где смотреть ЧМ-2022 по футболу и почему нет сборной России.

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