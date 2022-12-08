Песков назвал фейком отказ Узбекистана от газового союза с Россией

Фото: Администрация президента РФ

Информация о том, что Узбекистан отказался от предложения России создать газовый союз с участием Казахстана, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Reuters.

Ранее в этот же день Reuters сообщил, что Узбекистан отказался от предложения российского лидера Владимира Путина по созданию «тройственного газового союза». Вице-премьер и министр энергетики страны Жорабек Мирзамахмудов пояснил, что Россия и Узбекистан вели переговоры о поставках газового топлива через Казахстан, однако речь шла только о «техническом контракте».

— Reuters дал неправильную информацию, неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. <...> Речь о коммерческой стороне, координации действий в коммерческих интересах стран-участниц, — сказал Песков.

Он также пояснил, что технический контракт отличается от союза тем, что в первом случае государства продолжают продавать газ своим контрагентам по коммерческим условиям, однако сотрудничают в сфере прокладки транспортных путей и совместно определяют пути направления развития газовой инфраструктуры.

Песков подчеркнул, что никто не ведет речи «о газе в обмен на политические условия», передают «Известия».

Недавно президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Москве обсудили создание «тройственного газового союза», участником которого также должен был стать Узбекистан.

Позже Песков заявил, что идея создания «тройственного газового союза», который будет включать Россию, Казахстан и Узбекистан, соответствует интересам всех трех стран, так как маршруты поставок энергоносителей на их территории имеют чрезвычайную актуальность.