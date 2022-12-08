Ассоциация с СССР или влияние США? Почему Узбекистан не согласен на «газовый союз» с Россией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Недавно президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Москве обсудили создание «тройственного газового союза», участником которого также должен был стать Узбекистан. Однако 8 декабря агентство Reuters сообщило, что Узбекистан отказался от предложения. С чем может быть связано данное решение и продолжит ли Россия сотрудничать со страной, «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

По словам специалиста, Узбекистан отказывается от дружественного сотрудничества с Россией, потому что США наводят в стране свои порядки.

— Слово «союз» у Узбекистана ассоциируется не со взаимовыгодным сотрудничеством государств, а с СССР. А ужесточение их позиции в отношении России связано с усилением влияния Соединенных Штатов. Американцы официально объявили Узбекистан своей базовой страной в Центральной Азии. Исходя из этого понятия США наводят там свои порядки, — рассказал Журавлев.

Политолог отметил, что наша страна готова сотрудничать с союзниками США и поддерживать дружеские отношения.

— Влияние Штатов будет направлено на то, чтобы оттолкнуть Узбекистан от РФ. Россия готова сотрудничать со всеми странами, в том числе и с союзниками США. Однако американские власти против того, чтобы их союзники сотрудничали с нами, — подчеркнул эксперт.

Тем не менее Узбекистан заключит с Москвой газовое соглашение, чтобы не терять выгодные условия взаимодействия в энергетической сфере, добавил Журавлев.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что информация о том, будто Узбекистан отказался от предложения России создать газовый союз с участием Казахстана, не соответствует действительности. Он отметил, что агентство Reuters неправильно истолковало слова вице-премьера и министра энергетики Узбекистана. Он также пояснил, чем технический контракт отличается союза.