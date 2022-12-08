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Княжевская: Около 2,2 тысячи рабочих мест появится благодаря новой застройке на Веткиной улице

Евгений Белоусов
Город
Княжевская: Около 2,2 тысячи рабочих мест появится благодаря новой застройке на Веткиной улице
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Веткина улица Карта всех событий

Около 160 тысяч квадратных метров недвижимости планируется построить в новом многофункциональном квартале на Веткиной улице в районе Марьина Роща. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Сейчас этот участок занят производственными и административными зданиями, а довольно большая территория в 18 гектаров не развита. Благодаря реорганизации и территории, и транспортного обеспечения мы получаем порядка 2,2 тысячи рабочих мест в пешеходной доступности от станции МЦД-2 «Марьина Роща», — рассказала она.

По словам Княжевской, на участке между Веткиной улицей и пересечением Октябрьской железной дороги и Рижского направления МЦД-2 появятся комфортные современные деловые центры, а также жилая застройка.

Председатель Москомархитектуры добавила, что на этой территории располагались производственные и административные здания. Однако все предприятия уже выведены с участка. Всего из 160 тысяч квадратных метров около 80 тысяч займет нежилая застройка.

Кроме того, запланирована и реконструкция самой Веткиной улицы и строительство нового проезда вдоль Октябрьской железной дороги, заключила Княжевская.

Заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о завершении монтажа основных металлоконструкций наземной крытой пешеходной галереи, по которой будет осуществляться переход между станцией «Печатники» Большой кольцевой линии метро и платформой МЦД-2.

Помимо этого, Бочкарев заявил, что около 1,2 миллиона рабочих мест может появиться в новых объектах, которые построены в зоне влияния Московских центральных диаметров. По его словам, градостроительный потенциал первых четырех маршрутов МЦД составляет порядка 23,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости.

Строительство Юлиана Княжевская Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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