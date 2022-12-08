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Воздушная тревога объявлена в ряде украинских регионов

Анастасия Колоскова
В мире
Воздушная тревога объявлена в ряде украинских регионов
Фото: shutterstock

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, в том числе Харьковской, Днепропетровской и Полтавской. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации в четверг, 8 декабря.

Согласно официальной карте воздушных тревог, предупреждения сделаны в 15:46 по местному времени.

5 декабря взрывы прогремели в нескольких регионах Украины, в том числе в Черкасской, Запорожской, Винницкой и Кировоградской областях страны. На всей территории государства была объявлена воздушная тревога.

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом после теракта на Крымском мосту.

7 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшее время город может полностью лишиться отопления, освещения и водоснабжения: в столице Украины может наступить настоящий апокалипсис.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полноценное восстановление энергетической системы страны на данный момент не представляется возможным.

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