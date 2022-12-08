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Приметы и советы

Представители Красного Креста посетили российских военнопленных на Украине

Анастасия Колоскова
Общество
Представители Красного Креста посетили российских военнопленных на Украине
Фото: Минобороны РФ

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили более 200 российских военных, которые были взяты в плен на Украине. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— По моей просьбе МККК посетил более 200 наших пленных, — приводит слова омбудсмена РИА Новости.

В ноябре МККК, комментируя обращение комиссии российского Совета по правам человека по поводу фотографий с привязанными к столбам людьми в Херсоне, подчеркнул недопустимость такого обращения, при котором унижается человеческое достоинство.

6 декабря в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что из плена украинской армии вернулись 50 российских солдат, которым грозила смертельная опасность.

В этот же день временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Россия займется проведением нового обмена военнопленными с Украиной по формуле 60 на 60.

Ранее обмен военнопленными проходил 1 декабря по формуле 50 на 50. Министерство обороны России опубликовало видео с вызволенными из украинского плена 50 солдатами. Освобожденный из плена солдат поблагодарил руководство за работу по освобождению его самого и товарищей.

Украина Татьяна Москалькова Красный Крест
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