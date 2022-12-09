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Трамп назвал Бута «торговцем смертью» и заявил о глупости его обмена на Грайнер

Юлия Курганова
В мире
Трамп назвал Бута «торговцем смертью» и заявил о глупости его обмена на Грайнер
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает обмен обвиняемого в незаконной торговле оружием россиянина Виктора Бута на обвиняемую в контрабанде наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер невыгодной и глупой сделкой. Об этом сообщил в четверг, 8 декабря, портал Fox News.

Трамп назвал Бута «торговцем смертью» и «абсолютно одним из худших в мире человеком». По его словам, обмен на американскую спортсменку совершенно неравноценный.

— Она знала, что туда не стоит ездить нагруженной наркотиками, она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Это не выглядит очень удачным обменом, не так ли? — заявил политик.

Он отметил, что сделка по обмену не равнозначна, учитывая тяжесть предъявленных в Штатах Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, как заявил Трамп, «в открытую ненавидит страну».

— Какой тупой и непатриотичный позор для США, — написал экс-президент в соцсети Truth Social.

Обмен Бута на Грайнер был завершен 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. По данным МИД РФ, Белый дом много раз отказывался от диалога по включению предпринимателя в схему обмена. Несмотря на это, российская сторона продолжала активную работу по данному вопросу.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, Бут и Грайнер были помилованы перед обменом.

Предприниматель Виктор Бут, отбывавший срок в США, поделился подробностями его обмена на осужденную в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По его словам, в заключении он внимательно следил за своим здоровьем.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является абсолютно неравнозначным, потому что американка с точки зрения военно-политической стратегии никакой ценности не имеет. По его словам, причина, по которой США при посредничестве ОАЭ согласились пойти на такую сделку, весьма неочевидна.

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