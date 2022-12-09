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Байден не стал отвечать на вопросы о критике по поводу обмена Бута на Грайнер

Юлия Курганова
В мире
Байден не стал отвечать на вопросы о критике по поводу обмена Бута на Грайнер
Фото: flickr/whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг, 8 декабря, после мероприятия в Белом доме не стал отвечать на вопросы журналистов об обмене осужденного в Штатах россиянина Виктора Бута на отбывавшую наказание в РФ американку Бриттни Грайнер.

Он выступал с речью, которая была посвящена выделению средств Пенсионному фонду центральных штатов. Когда американский лидер закончил говорить, журналисты начали выкрикивать ему вопросы. В частности, Байдена просили прокомментировать «звучащую от обеих партий США критику» по поводу условий обмена. Однако он на вопросы отвечать не стал, передает ТАСС.

Обмен Бута на Грайнер был завершен 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. По данным МИД РФ, Белый дом много раз отказывался от диалога по включению предпринимателя в схему обмена. Несмотря на это, российская сторона продолжала активную работу по данному вопросу.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, Бут и Грайнер были помилованы перед обменом.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает обмен обвиняемого в незаконной торговле оружием россиянина Виктора Бута на обвиняемую в контрабанде наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер невыгодной и глупой сделкой. Он назвал Бута «торговцем смертью» и «абсолютно одним из худших в мире человеком».

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является абсолютно неравнозначным, так как американка с точки зрения военно-политической стратегии никакой ценности не имеет. По его словам, причина, по которой США при посредничестве ОАЭ согласились пойти на такую сделку, весьма неочевидна.

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