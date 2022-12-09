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Пожар площадью 1600 квадратных метров на складе на юге Москвы потушили

Юлия Курганова
Происшествия
Пожар площадью 1600 квадратных метров на складе на юге Москвы потушили
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Востряковский проезд, 10Г Карта всех событий

Пожар, произошедший на складе общей площадью три тысячи квадратных метров, на юге столицы полностью ликвидировали. Об этом сообщили в пятницу, 9 декабря, в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

К тушению огня было привлечено 101 человек и 39 единиц техники. Площадь возгорания возросла до 1600 квадратных метров.

В 01:30 пожар удалось локализовать, а в 02:43 — ликвидировать открытое горение, в 02:48 пожар полностью потушили, сообщает ТАСС.

До этого сообщалось, что пожар произошел в промышленной зоне на юге столицы. Огонь вспыхнул в здании, предназначенном под склад. Площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 1500 квадратных метров.

Частичное обрушение конструкций случилось на горящем складе на юге столицы.

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